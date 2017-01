Hayden Panettiere: "Bessere Mutter" nach der Wochenbettdepression

Gleich zweimal hatte sich Hayden Panettiere (27, "Nashville"), Schauspielerin und Ehefrau des Ex-Boxstars Wladimir Klitschko (40), wegen einer hartnäckigen Wochenbettdepression in Behandlung begeben. Aber die mühevolle Therapie hat sich offenbar gelohnt: Am Donnerstag hat Panettiere in der Sendung "Good Morning America" ihr erstes Live-Interview seit ihrer letzten depressionsbedingten Auszeit im vergangenen Mai gegeben. Und berichtet, sie fühle sich nun stärker als je zuvor.

"Man fühlt sich nicht wie man selbst" erinnerte sich Panettiere an ihre düsteren Momente. "Aber Frauen sind so widerstandsfähig und das ist das Unglaubliche an ihnen. Ich denke, ich bin jetzt umso stärker", erklärte die sichtlich zufriedene Mimin. "Ich denke, ich bin jetzt auch eine bessere Mutter, weil man diese besondere Verbindung niemals als selbstverständlich hinnimmt."

Bereits vor einem Jahr hatte Hayden Panettiere zumindest für eine Weile "ihr Strahlen wiedergefunden". Mehr erfahren Sie in diesem Video bei Clipfish

Nach der Geburt ihrer Tochter Kaya hatte Panettiere im Dezember 2014 mit Depressionen zu kämpfen. Ende 2015 begab sie sich zum ersten Mal in Behandlung. Im Mai 2016 folgte dann die zweite Therapie. Für ihren offenen Umgang mit der Erkrankung bekam die Schauspielerin breiten Zuspruch.