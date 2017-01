Florian Wess im "Dschungelcamp": Was ihr über den "Botox Boy" wissen solltet

Florian Wess soll bei "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" dabei sein

Er ist der beste Freund von Gina-Lisa Lohfink und der Ex von Helmut Berger

Was ihr von dem Sohn eines "Botox Boy" wissen müsst

Florian Wess soll ins "Dschungelcamp" von RTL einziehen und ein weiterer Einschaltgrund für "Ich bin ein Star - holt mir hier raus" sein. Das berichtet bereits vorab die "Bild"-Zeitung. Mancher Zuschauer stellt sich viel mehr die Frage, darf er sich eigentlich Star nennen?

Florian Wess - ein Name, den man nicht unbedingt gehört hat. Und dabei gibt es viele Momente, in denen es unbewusst doch der Fall ist. Denn Florian Wess ist in seiner Fangemeinde durchaus ein Star.

Woher ihr Florian Wess kennen könntet

Der potentielle Dschungelcamper war zuletzt vor allem wegen Gina-Lisa Lohfink in den Magazinen und im Internet zu sehen. Er war jener Mann, der der einstigen "GNTM"-Teilnehmerin während ihres Prozesses wegen einer Falschaussage, beistand.

Sie gelten als beste Freunde. Ihre gemeinsame Liebe für Schönheits-Operationen sind dabei durchaus offensichtlich. Zudem haben sie sich auch zusammen als Sänger von "Barbie Girl" versucht. Dafür gab es auch den "Erzherzog Johann Award" in der Kategorie "Nachwuchskünstler".

Auch war es Florian Wess, der 2014 den einst bekannten Schauspieler und Dschungelcamp-Bewohner Helmut Berger geheiratet hat. 37 Jahre trennten die beiden Männer, der Trennungs-Grund war der Altersunterschied jedoch nicht. Helmut Berger mastrubierte in einer Dokumentation öffentlich - daraufhin verlangte Wess die Scheidung.

Nicht seine erste. Florian Wess hatte im Jahr 2011 die Entertainerin Valencia Vintage (geboren als Florian Stöhr) geheiratet. Das Paar hatte sich in dem selben Jahr bei der Reality-Show "Big Brother" kennengelernt und ihren Weg zum Traualtar von RTL 2 begleiten lassen. Drei Monate später war alles vorbei.

Wer ist Florian Wess?

Seine Familie kennt man unter Z-Promi-Fans ebenfalls: Sein Vater ist Arnold, sein Onkel Oskar Wess - sind bilden zusammen das Unterhaltungsduo "Botox Boys". Und auch Florian steht wohl auf Botox.

Vielleicht war Florian Wess deshalb auch noch in verschiedenen weiteren Reality-Formaten zu sehen.

Abseits seiner TV-Karriere ist Florian Wess übrigen als DJ, Model und Eventmanager unterwegs. Man könnte ihn auch It-Boy nennen - so hat er auf Facebook Bilder von sich mit Paris Hilton, Brian Adams oder den Jacksons.

Er wird am 13. Mai 37 Jahre alt.

Was wir von ihm im "Dschungelcamp" erwarten können

Florian Wess hat Erfahrung mit Beobachtung - schließlich steht am Beginn seiner TV-Karriere "Big Brother". Er sollte sich also mit den Mechanismen einer solchen Gruppe auskennen.

Zudem hat er ja auch seine beste Freundin Gina-Lisa an seiner Seite. Gemeinsam könnten sie sich gegen ihren Ex Marc Terenzi stellen, der ja auch in den australischen Busch einziehen soll. Oder sie lästern über andere Bewohner?

Unterhaltungswert besitzt der Florian sicherlich - denn wer seine Vita gesehen hat, weiß: Er hat was zu erzählen.

