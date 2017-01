Trump legt im Streit um Grenzmauer zu Mexiko nach: "Sie werden noch dafür bezahlen"

Der Streit um den vom designierten US-Präsidenten Donald Trump geplanten Bau einer Grenzmauer zu Mexiko geht in eine neue Runde.

Laut Medienberichten von CNN und "Politico" soll Trump von seinen Plänen abgerückt sein, die mexikanische Regierung für die entstehenden Kosten zu belangen.

Trump selbst dementierte auf Twitter umgehend: "Die unehrlichen Medien haben nicht berichtet, dass alles Geld, dass ausgegeben wird, um die Mauer zu bauen, später von Mexiko zurückgezahlt wird."

The dishonest media does not report that any money spent on building the Great Wall (for sake of speed), will be paid back by Mexico later!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. Januar 2017