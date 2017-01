Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

KayC bemüht sich angestrengt, zurück in ihr altes Leben zu finden. Doch die Erinnerungen an den sexuellen Übergriff lassen sie einfach nicht los. Den einzigen Trost findet sie im heimlichen Essen, nicht ahnend, dass Ringo ihr eine Falle gestellt hat, um sie vor aller Welt auffliegen zu lassen. Nur durch Glück entkommt KayC der Falle und gönnt sich aus Rache auf Ringos Kosten einen Schauspielkurs in München. In der Hoffnung, dort ihren Erinnerungen zu entkommen, macht KayC sich auf den Weg.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Als Sophia sich bei Manu für ihr Verhalten entschuldigen möchte, nimmt sie notgedrungen seine Hilfe für die Eröffnungsfeier ihres Restaurants an. Dort angekommen bereut sie die Entscheidung sofort. Jule ist ziemlich niedergeschlagen, weil Marc ihr am Vortag nahegelegt hat, die Wache zu verlassen, damit sie sich nicht mehr begegnen. Nachdem Diego ihr Mut gemacht hat, konfrontiert Jule Marc damit, dass sie ihren Traum nicht einfach so aufgeben wird.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Peggy macht sich Sorgen um Malte, als sie ihn am Morgen in einem jämmerlichen Zustand in seinem Zimmer vorfindet. Doch Malte weist Peggy grob zurück. Schmidti erfährt eine erschreckende Neuigkeit über Elif und bittet ihren Bruder Hakan um Hilfe.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Über Diana und Ingo bricht der Alltag herein, so dass sie ihre noch ziemlich frische Liebe nicht wirklich ausleben können. Während Diana mit der Vorbereitung zu der bevorstehenden Charity-Eis-Gala beschäftigt ist, hat Ingo mit dem aufblühenden MFZ-Geschäft alle Hände voll zu. Doch dann werden sie daran erinnert, wo sie gerade ihre Zeit zusammen verbringen sollten - nämlich im Bett!

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren langweilt sich in ihrem Kellner-Job. Als sie Leon vorwarnt, dass sie sich nach was Neuem umsehen will, bittet Leon John, einen Aufgabenbereich an Maren abzutreten. Maren ist geschmeichelt, dass auch John sie unbedingt im Mauerwerk halten will. Bis sie seine wahren Beweggründe erfährt.