Vierschanzentournee im Live-Stream: Quali-Springen in Bischofshofen online sehen - Video

Vierschanzentournee im Live-Stream: Am 5. Januar steht die Qualifikation für das Abschlussspringen in Bischofshofen an. Daniel Andre Tande hat vor dem Finale bei der Vierschanzentournee nur die Winzigkeit von 1,7 Punkten und damit nicht einmal einen Meter Vorsprung.

Dennoch gilt er als klarer Favorit: Der Norweger ist vor dem letzten Springen am Freitag in Bischofshofen der einzige gesunde Springer aus dem Führungstrio. Der Zweite Kamil Stoch aus Polen ist nach einem Trainingssturz am Bergisel mit einer Schulterblessur angeschlagen. Und der Österreicher Stefan Kraft auf Rang drei hat nach Magen-Darm-Virus und missglücktem Versuch im Windspringen von Innsbruck seine Chancen auf den Gesamtsieg wohl verspielt.

Schon vor dem Finale steht jedoch fest: Die deutschen Adler haben keine Chance mehr, bei dem Gesamtsieg mitzumischen. "Wir gehören leider zu den Geschlagenen", sagte Bundestrainer Werner Schuster.

Noch schlimmer: In den ersten drei Wettbewerben reichte es für die Schuster-Schützlinge nicht einmal zu einem Podestplatz. "Man muss jetzt die Moral hochhalten und versuchen, in Bischofshofen einen guten Abschluss zu schaffen. Wir müssen weiterarbeiten, damit wir auch mal einen deutschen Tag erleben", so der Bundestrainer.

In erster Linie traut er dies Markus Eisenbichler zu, der trotz seines Absturzes am Bergisel als Gesamt-Sechster immer noch seine beste Tournee absolviert. Zudem beschreibt er Stephan Leyhe als "Lichtblick". Er ist vor Bischofshofen der Gesamt-Achte.

Quali von Bischofshofen im Live-Stream sehen

Am Donnerstag geht es aber zunächst darum, sich für das Abschlussspringen am 6. Januar zu qualifizieren. Das ZDF überträgt das Skispringen im Rahmen seiner Sendung "Sport Extra" ab 16.40 Uhr - auch im Live-Stream.

Neben der Homepage des Senders findet ihr dieses Online-Angebot auch bei unseren Kooperationspartnern, Magine TV und TV Spielfilm live.

Zum anderen ist der Free-TV-Sender Eurosport in Bischofshofen. Der Sportsender berichtet ab 16.40 Uhr -auch im Live-Stream, diesen könnt ihr jedoch nur im Rahmen eines Abos abrufen.

