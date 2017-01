Völlig durchgeknallt: So haben die Fans TV-Koch Steffen Henssler noch nie gesehen

Hier ist einer zu Scherzen aufgelegt.

Selbstironie ist für Steffen Henssler bekanntlich kein Fremdwort, doch jetzt geht er mit seinem aktuellsten Instagrambild noch einen Schritt weiter - und bekommt für die ausgestreckte Zunge und den verrückten Blick gleich tausende Likes.

Und sonst so 😉 Ein von Steffen Henssler (@steffen_henssler) gepostetes Foto am 2. Jan 2017 um 12:29 Uhr

Neues Restaurant und neue Kochshow - 2017 liegt bei dem Sternekoch so einiges an. Worum es in der neuen Sendung gehen wird, verrät er jedoch erstmal nicht. "Noch ein Ticken weniger kochen und ein bisschen mehr essen“, ist alles, was der 44-Jährigen preisgibt. Vorher wolle er aber noch "schön Urlaub machen".

Davor startet der Grimassenschneider mit neuen Folgen von "Grill den Henssler" ins neue Jahr. Die beliebte Sendung machte ihn zu einem der erfolgreichsten deutschen Fernsehköche. Aber das heißt für Henssler noch lange nicht, zur Ruhe zu kommen - und den Spaß bei der Sache zu verlieren.

Dafür reicht ein Blick auf seinen Instagram-Account. Ob Duck Face, Peace-Zeichen, Kussmund, Strubbel-Look oder Teufelsblick - Henssler, der einst so lieb erschien, kann deutlich abgedrehter sein als seine Fans dachten.

"Ich will ja nicht mit 60 noch mal hier anfangen, den wilden, lustigen Macker zu machen. Das muss jetzt passieren", sagte er im Interview mit einem Radiosender.

Bis dahin haben wir ein paar seiner verrücktesten Beiträge - jedoch nicht ganz so durchgedreht wie das aktuellste Bild - zusammengestellt:

Ob er im neuen Jahr nicht nur mehr essen sondern auch Kakao trinken möchte?

Lecker #Kakao Ein von Steffen Henssler (@steffen_henssler) gepostetes Foto am 11. Dez 2016 um 8:10 Uhr

Nicht immer nur solo zu sehen - auch mit Starkoch Aligün Görmüs ist Henssler für einen Spaß zu haben!

#grilldenhenssler #coach #aligüngörmüs Ein von Steffen Henssler (@steffen_henssler) gepostetes Foto am 13. Nov 2016 um 11:36 Uhr

Bad Hair Days passieren also auch einem Sternekoch..