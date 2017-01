Slalom-Weltcup 2017 in Zagreb

Skirennfahrer Neureuther mit Außenseiterchancen auf einen Podestplatz

Im Video erklären wir euch, wie ihr das Programm des ZDF im Live-Stream sehen könnt

Slalom im Live-Stream: Felix Neureuther hat in Zagreb Außenseiterchancen auf den ersten Slalom-Podestplatz dieser Ski-Saison. Der Partenkirchener ging am Donnerstag als Achtplatzierter in den zweiten Durchgang ab 18.00 Uhr.

In einem höchst spannenden Wettkampf, den der Österreicher Manuel Feller mit fünf Hundertstelsekunden vor Julien Lizeroux aus Frankreich anführte, lagen zwischen Neureuther und dem überraschend Drittplatzierten Mark Engel aus den USA nur 0,24 Sekunden.

Die Skirennfahrer starteten unter erschwerten Bedingungen. Es schneite. "Das war wirklich sehr schwer", sagte Neureuther. "Man sieht absolut gar nichts. Ich denke, ich habe das ganz solide gemacht. Der Abstand ist eng, deswegen ist nach vorne alles möglich."

Neureuthers Rückstand auf den Vierten Marcel Hirscher betrug nur 0,14 Sekunden. Hinter dem Österreicher wurde es ganz eng, trennten ihn und dahinter Manfred Mölgg aus Südtirol, den Schweizer Daniel Yule und Henrik Kristoffersen aus Norwegen doch nur drei Hundertstelsekunden.

Neben Neureuther schafften es aus dem Deutschen Skiverband (DSV) noch Linus Straßer auf Platz 26 (+1,35) und Sebastian Holzmann als 29. (+1,47) in Lauf zwei. Dominik Stehle als 38. (1,90) war zu langsam.

So seht ihr Slalom-Weltcup im Live-Stream

Zwei Sender sind in Zagreb beim Slalom-Weltcup vor Ort. Das ist zum einen das ZDF. Im Rahmen von "Sport Extra" berichtet der Sender ab 18 Uhr darüber - auch im Live-Stream. Diesen findet ihr auf der Homepage des Senders, aber auch bei unseren Kooperationspartnern, Magine TV und TV Spielfilm live.

Zum anderen ist der Free-TV-Sender Eurosport bei den Skirennfahrern. Die Übertragung beginnt ebenfalls um 18 Uhr,auch im Live-Stream, diesen könnt ihr jedoch nur im Rahmen eines Abos abrufen.