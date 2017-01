Sara Sampaio: Verliebt in zwei Baby-Alpakas

Model Sara Sampaio (25) entspannt sich aktuell in Peru und teilt ihre Erlebnisse mit ihren Fans auf Instagram. Ihr neuestes Foto zeigt sie mit einer Freundin in Cusco. Die beiden strahlen inmitten von Einheimischen in traditionellen Kostümen und Alpakas in die Kamera.

Auf ihren Armen halten sie zwei Baby-Alpakas. "Können wir die mit heim nehmen?", fragt Sampaio unter ihrem Schnappschuss. In die süßen Tiere hat sich die Portugiesin wohl ganz besonders verliebt...

Can we take them home? 😍 Ein von Sara Sampaio (@sarasampaio) gepostetes Foto am 3. Jan 2017 um 10:34 Uhr

