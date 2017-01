"Neger in Baströckchen": "Sächsische Zeitung" schockt mit Merkel-Karikatur

Eine Karikatur, welche die "Sächsische Zeitung" zu Silvester auf ihrer Leserseite druckte, erregt die Gemüter.

Die Zeichnung zeigt rassistische Klischeebilder von Muslimen und Afrikanern: Bärtige Männer mit Turbanen zünden den Bundestag und Kirchen an, durch die Straßen laufen Frauen in Burkas, die Sprengstoffgürtel tragen und dunkelhäutige, mit Speeren bewaffnete Männer in Baströcken jagen Schwule und Lesben durch die Straßen. Davor steht Angela Merkel mit ihren zur Raute gefalteten Händen und sagt "Wir schaffen das".

Die Sächsische Zeitung schmust mit Pegida und stimmt in den paranoiden Opfergesang der Besorgten ein. https://t.co/zrV3NQWVXB pic.twitter.com/rJgrM4Nzry — Sprachlos Blog (@sprachlos_blog) 4. Januar 2017

Nach dem berühmten Zitat von Kurt Tucholsky darf Satire bekanntlich alles. Doch diese Karikatur, stellt die "taz" fest, wirkt "wie aus dem Grafikstudio von Pegida-Chef Lutz Bachmann".

Der Zeichner gilt als Koryphäe unter den Karikaturisten. Der 60-jährige Valeriu Kurtu hat bereits zu DDR-Zeiten für Blätter den "Eulenspiegel" gezeichnet.

Chefredakteur Uwe Vetterick hat mit der Zeichnung kein Problem. "Es gehört zum Wesen der Karikatur, dass sie Dinge überzeichnet. Sie darf übertreiben, dabei auch böse sein – ob dies dann auch witzig ist, da sind die Geschmäcker sicher verschieden", sagte Vetterick gegenüber der "taz". Er empfiehlt: "Großzügig und gelassen sein.“

Gelassen bleiben - das fällt vielen schwer, angesichts der Feindbilder, welche Kurtus Karikatur bedient. "Auf so klischeehafte Weise umgesetzt, erinnert seine Zeichnung frappierend an die Hass-Karikaturen, die auf antimuslimischen Hetzseiten wie Pi-news erscheinen", urteilt die "taz".

