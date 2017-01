Pharrell Williams: "Wir müssen verstehen, dass dies eine große, gigantische, schöne, bunte Welt ist"

"Wir müssen uns alle an die Unterschiede von jedem einzelnen gewöhnen und verstehen, dass dies eine große, gigantische, schöne, bunte Welt ist und die funktioniert nur mit Einbeziehung und Empathie."

Pharrell Williams (43, "Freedom") hat in der US-Talkshow von Ellen DeGeneres (58) an die Empathie der Menschen appelliert. Eigentlich sollte er mit der Gospel-Sängerin Kim Burrell (44, "A Different Place") einen Song performen. Da Burrell sich aber zuvor auf Facebook homophob äußerte, lud DeGeneres sie kurzerhand wieder aus der Show aus. Pharrell Williams meinte daraufhin in der Sendung, dass mit Vorurteilen endgültig aufgeräumt werden sollte.

