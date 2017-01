Miley Cyrus und Liam Hemsworth sprechen über Kind - ist sie bald schwanger?

Miley Cyrus (24, "Wrecking Ball") und Liam Hemsworth (26, "Love and Honor") haben gerade gemeinsam ins neue Jahr hinein gefeiert und auch die Gerüchte um die beiden reißen 2017 nicht ab. Angeblich haben sie große Pläne, es wird spekuliert, ob das Paar über eine Adoption nachdenkt. Ein angeblicher Insider verriet im "OK!"-Magazin, dass sie in den vergangenen Monaten ernste Diskussionen über eine Familiengründung gehabt hätten.

Angeblich ist sich das Paar, das seit 2015 erneut zusammen ist, darüber einig, dass Kinder kommen sollen. Nur auf welchem Weg, schien bisher unklar. Miley Cyrus' Besuche auf Haiti sollen eine Rolle dabei spielen, dass sie über Adoption nachdenken. "Miley denkt an all die Kinder in Not... Sie würde sie am liebsten alle adoptieren", wird der geheimnisvolle Freund weiter zitiert. Aber auch eine Schwangerschaft sei nicht ausgeschlossen: "Die beiden sagen sich, wenn sie schwanger wird, großartig, wenn nicht, ist es okay."

Miley Cyrus und Liam Hemsworth trafen sich 2009 am Set des Films "Mit Dir an meiner Seite" und verliebten sich ineinander. Nach einer Beziehungspause hat sich das Paar erneut verlobt.