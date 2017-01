Kreuzberger Kinder lernen zusammen mit Flüchtlingen Deutsch

Eine Frau fährt mit einem Fahrrad auf einem breiten, schneebedeckten Weg. Sie hält einen Hund an der Leine. Nicht nur Menschen, die mit ihren Hunden Gassi gehen, sind für einige der Flüchtlinge, die an diesem Sonntag in einem kleinen Vereinslokal im Berliner Bezirk Wedding zusammensitzen, ziemlich neu. In Afghanistan, dem Heimatland einiger Teilnehmerinnen dieses Kurses, sind auch radfahrende Frauen kein alltäglicher Anblick.

Doch um das Verständnis für die deutsche Kultur geht es hier gar nicht. Das läuft eher nebenbei. Die rund ein Dutzend Flüchtlinge und Asylbewerber, Kinder und Erwachsene, die hier im Kreis stehen, sind gekommen, um ihr Deutsch zu verbessern.

Die Lehrerin Anne Peters und eine Gruppe von Sechstklässlern von der deutsch-türkischen Aziz-Nesin-Europa-Schule hilft ihnen dabei.

Flüchtlinge und Schüler sprechen die Sätze im Chor

Peters, energisch, 58 Jahre alt, hat eine neue "Sprachschleife" mitgebracht. Sie teilt die Blätter mit dem Bild der Frau im Schnee und der schriftlichen Bildbeschreibung aus. Die Lehrerin zeigt mit den Händen, wie breit der Weg ist, auf dem die Frau fährt.

Wenn sie von "Schnee" spricht, "rieseln" ihre Finger durch die Luft. Die Lernenden hören erst nur zu, dann ahmen sie die Gesten und die Wörter nach. Sie wiederholen sie in kleinen Gruppen, gehen im Kreis, freuen sich über die neuen Begriffe, die sie gelernt haben, auch wenn der Genitiv manchmal nervt.

Etwas geht noch, bevor der Lernnachmittag bei Waffeln und Früchtetee ausklingt. "Das ist die Jacke des Mannes, das ist die Jacke der Frau, das ist die Jacke des Kindes", spricht Peters vor. Dabei zeigt sie abwechselnd auf drei kleine Puppen. Die Flüchtlinge und die Schüler der Europa-Schule aus Berlin-Kreuzberg sprechen die Sätze im Chor.

"Gemeinsames Aktivlernen"

Peters steckt viel Zeit in ihr Vereinsprojekt mit dem blumigen Namen "Yaylas Wiese".

Warum tut sie das? Sie will, dass engagierte Menschen in anderen deutschen Kommunen ihr Konzept vom "Gemeinsamen Aktivlernen" übernehmen. Und sie freut sich über das teilweise beachtliche Lerntempo "ihrer" Flüchtlinge, die alle seit etwa einem Jahr in Deutschland sind.

Peters gefällt auch, "dass sich bei uns Menschen begegnen, die sich sonst wohl nie treffen würden".

Eine Jugendliche aus Moldawien ist heute dabei. Sie sitzt neben den Afghaninnen. Neben ihr rutschen Kinder aus Syrien und Kreuzberger Kinder türkischer Herkunft auf ihren Stühlen hin und her.

"Jeder hat Kenntnisse und Talente"

Eine Deutsch-Syrerin übersetzt gelegentlich etwas für die arabischen Kursteilnehmer. Auch Rumänisch, Kurdisch und Dari sind als Herkunftssprachen hier vertreten.

Peters sagt: "Es ist ja nicht nur so, dass die Kreuzberger Kinder den Flüchtlingen etwas beibringen. Jeder hat Kenntnisse und Talente. Und einige der hiesigen Schüler können auch von den Geflüchteten etwas lernen, zum Beispiel Selbstvertrauen."

Besonders zielstrebig ist ein syrisches Trio, das regelmäßig zu den Lerntreffen erscheint: die Zweitklässlerin Aya, ihr Bruder Mohammed, der in die fünfte Klasse geht, und ihr Onkel Fadi. Gelegentlich ist auch die Mutter dabei. Anders als viele syrische Kinder, die in umkämpften Gebieten und Flüchtlingslagern über Jahre ohne Unterricht waren, hat Aya bis zuletzt in Syrien die Schule besucht.

Mit dem "Kiezdeutsch" kann er sich nicht anfreunden

Sie lebte, so erzählt ihr Onkel, in einem von der Regierung kontrollierten Viertel der Stadt Aleppo. Schon damals war sie eine gute Schülerin. Jetzt besucht das Mädchen mit den dicken schwarzen Zöpfen eine sogenannte Willkommensklasse. Ihr Onkel hat sein IT-Studium in Syrien abgebrochen. Er wollte nicht zur Armee. In Berlin hat er einen Praktikumsplatz gefunden. Er will weiter studieren.

Auch deshalb legt der Syrer Wert darauf, schnell Hochdeutsch zu lernen.

Mit dem sogenannten "Kiezdeutsch", das einige Sprachwissenschaftler als "neuen Dialekt der Multikulti-Generation" ausgemacht haben wollen, kann er sich nicht anfreunden. Auch die sprachlichen Besonderheiten alteingesessener Berliner wolle er sich nicht aneignen, sagt der glattrasierte junge Mann. Wie die klingen, weiß er schon: "So mit 'icke' und 'wat'."

Leserumfrage: Wie fandet ihr uns heute?