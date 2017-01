Khloé Kardashian: Deshalb ist sie so glücklich

Khloé Kardashian (32, "Kardashian Konfidential") ist glücklicher als je zuvor. Das schrieb sie auf ihrer Website an ihre Fans. "Ich fühle mich gerade unglaublich klar und bin wahrscheinlich so glücklich, wie ich es seit Jahren nicht mehr gewesen bin", so die Schwester von Kim Kardashian (36).

Khloé hatte es in letzter Zeit tatsächlich nicht leicht. Ihr Ex-Mann Lamar Odom (37), von dem sie schon länger getrennt lebt, wurde Ende letzten Jahres bewusstlos in einem Bordell gefunden. Nach drei Monaten konnte er die Klinik wieder verlassen. Dann kam noch der Raubüberfall auf ihre Schwester Kim in Paris dazu. Die schweren Zeiten seien nun aber vorbei. Ein Grund dafür: Ihr neuer Partner, der Basketballspieler Tristan Thompson (25). Mit ihm schwebt sie nun auf Wolke sieben...

