Jonathan Rhys Meyers ist Vater geworden

Noch vor anderthalb Jahren war der irische Schauspielstar Jonathan Rhys Meyers ("Elvis") abseits der Leinwand vor allem mit Alkoholeskapden aufgefallen. Mittlerweile hat der 39-Jährige - zusammen mit seiner Gattin Mara Lane - alles im Griff. So fest sogar, dass die Öffentlichkeit nur noch mit großen Verzögerungen mitbekommt, was in Rhys Meyers' Leben passiert.

So hatten Rhys Meyers und Lane erst am 13. Dezember bekanntgegeben, dass sie ein Kind erwarten - da war Lane offensichtlich bereits hochschwanger. Nun, Anfang Januar, ist zu lesen, dass sich das Paar bereits seit drei Wochen über einen gesunden Sohn freuen darf. Am 15. Dezember, nur zwei Tage nach der offiziellen Bestätigung der Schwangerschaft sei der Kleine zur Welt gekommen, berichtete "E! Online" am Mittwochabend deutscher Zeit.

Dafür hat der Erstgeborene nun auch schon einen Namen: Wolf soll der Sprössling dem Bericht zufolge heißen. Für Rhys Meyers und Lane ist es das erste Kind. Das Paar ist seit 2014 zusammen, noch im Dezember des selben Jahres verlobten sich die beiden. Verheiratet ist das Schauspieler-Pärchen mittlerweile auch - auch das hatte Lane erst Mitte Dezember so ganz nebenbei mit einem Instagram-Foto ihres Ausweises bekanntgegeben.