"Flüchtlingsunterkünfte sind ein Nährboden für Salafisten und Terroristen", sagt Terrorismusexperte Shams ul-Haq

Anis Amri hat 14 Identitäten benutzt. Das wurde am Donnerstag durch NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) bekannt.

Konkrete Fehler der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern benannte Jäger nicht. Er sagte auch: Heute sei es nicht mehr möglich, als Flüchtling mit einer Vielzahl von Identitäten durch Deutschland zu reisen. Dies sei der Situation 2015 mit rund 890.000 Flüchtlingen geschuldet gewesen.

Das bestreit jedoch der Autor und Terrorismusexperte Shams ul-Haq: Zwar werden mittlerweile von allen Asylbewerbern Fingerabdrücke genommen. "Aber das System funktioniert nicht, und ich kenne Mitarbeiter aus dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) oder aus dem Bundeskriminalamt, die mir sagen, dass es bis heute nicht funktioniert", so ul-Haq im Interview mit der der "Berliner Morgenpost".

"Die Flüchtlingsunterkünfte sind ein Nährboden für Salafisten und Terroristen"

Er gab sich selbst als Flüchtling aus, um in Unterkünften für Asylbewerber und bei Behörden recherchieren zu können - mit teils brisanten Enthüllungen.

Ul-Haq sagt: "Die Flüchtlingsunterkünfte sind ein Nährboden für Salafisten und Terroristen." Laut ihm würde sich Deutschland die Terroristen "selbst heran züchten". Denn die Flüchtlinge hätten keine Beschäftigung. Deshalb "kommen manche auf dumme Gedanken", so ul-Haq.

Er erklärt aber auch, wie einfach es für ihn war, mehrere Identitäten anzulegen. 2015 ist er zum Lageso in Berlin gegangen. "Als ich dann endlich dran war, habe ich einen falschen Namen genannt, eine Geschichte erzählt, wo ich herkomme, und gesagt, dass ich Asyl brauche."

Viel nachgefragt wurde nicht und auch das, was ul-Haq den BAMF-Mitarbeitern erzählte, sei nicht kontrolliert wurden. "Später habe ich das dann genauso auch in anderen Städten gemacht" - immer mit anderen Namen. So habe sich der gebürtige Pakistaner problemlos zehn verschiedenen Identitäten erschaffen können.

Auch ein Bekannter Amris nutzte die Lücken des Systems aus

Auch andere Flüchtlinge, die ul-Haq während seiner Recherchen traf, seien so wie er vorgegangen.

Brisant: Auch ein Bekannter des Berlin-Attentäters Amri nutzte scheinbar die Lücken des Systems aus. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Berlin soll der 26-jährige Tunesier mit mindestens zwei Aliasnamen von April bis November 2015 in mehreren Städten zu Unrecht Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten haben.

Gegen den am Dienstag in Berlin festgenommenen 26-Jährigen wurde deshalb Haftbefehl wegen Leistungsbetrugs erlassen.

Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten in Berlin bestreitet indessen ul-Haqs Behauptung vehement, dass es immer noch so einfach sei, sich als Asylbewerber mehrere Identitäten zu besorgen. Seit Februar 2016 erfasse das Amt Fingerabdrücke, biometrische Fotos und die Ausweispapiere der Flüchtlinge digital.

"Die Daten werden bei der Registrierung (...) mit den polizeilichen Datenbanken des Bundes abgeglichen. Doppelregistrierungen oder die Einreise mit gefälschten Papieren (...) sind im Land Berlin im Rahmen dieses Registrierungsprozesses kaum mehr möglich."

Doch auch ul-Haq hatte mehrmals seine Fingerabdrücke abgeben müssen - ohne Konsequenzen.

