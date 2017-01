Fall Amri: NRW-Innenminister verteidigt im Innenausschuss die Sicherheitsbehörden

Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) hat das Vorgehen der Sicherheitsbehörden im Fall des Berliner Attentäters Anis Amri verteidigt.

Trotz einer "durchgehenden, engmaschigen Beobachtung" hätten den Behörden des Bundes und der Länder keine konkreten Hinweise vorgelegen, die auf einen Terroranschlag hinwiesen, bekräftigte Jäger.

Der Minister musste am Donnerstag im Düsseldorfer Landtag in einer Sondersitzung des Innenausschusses Rede und Antwort stehen.

"Alle rechtlichen Befugnisse bis an die Grenze ausgeschöpft"

Der Berliner Attentäter Anis Amri ist den deutschen Behörden unter 14 verschiedenen Identitäten bekannt gewesen. Das geht aus einem Bericht des nordrhein-westfälischen Landeskriminaldirektors Dieter Schürmann hervor.

In der Sondersitzung des Ausschusses schilderte Schürmann am Donnerstag die Bemühungen der Behörden, dem Tunesier Vorbereitungen eines terroristischen Anschlags nachzuweisen. Am Ende sei es allen Behörden von Bund und Ländern auch gemeinsam nicht gelungen, ausreichend konkrete Hinweise zusammenzutragen, die von der Justiz als Tatverdacht hätten gewertet werden können, sagte er.

Dabei hätten die Ermittler "alle rechtlichen Befugnisse bis an die Grenze ausgeschöpft, um mögliche Gefahren abzuwehren".

Das Ausländerrecht habe sich als "stumpfes Schwert" erwiesen

Auch Burkhard Schnieder, Abteilungschef für Ausländerangelegenheiten im NRW-Innenministerium erklärte, dass die Behörden keine Möglichkeit gesehen hatten, Amri bis zu seiner Abschiebung in Haft zu nehmen. Diese Option sei im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums von Bund und Ländern verworfen worden

Man hätte dafür "gerichtsverwertbar" nachweisen müssen, dass eine konkrete Gefahr von Amri ausgehe, nachdem der Asylantrag des Tunesiers abgelehnt wurde. Das sei aber damals nicht die Einschätzung der Sicherheitsbehörden gewesen.

Alle Versuche, den späteren Weihnachtsmarkt-Attentäter in sein Heimatland abzuschieben, seien gescheitert. Das Ausländerrecht habe sich im Fall Amri als "stumpfes Schwert" erwiesen, sagte der Ministeriumsvertreter.

Ein "Grundproblem" sei: Tunesien habe sich über Monate geweigert, Amri als eigenen Staatsbürger anzuerkennen. Die für eine Abschiebung erforderlichen Papiere aus Tunesien seien erst einige Tage nach dem Attentat in NRW eingetroffen.

Nordrhein-Westfalen war einer der Hauptaufenthaltsorte Amris

Amri hatte am 19. Dezember einen Lastwagen in einen Berliner Weihnachtsmarkt gesteuert und zwölf Menschen getötet. Eine Ausländerbehörde in NRW war für den Tunesier zuständig. Die Opposition will nun wissen, warum der als islamistischer Gefährder eingestufte Mann sich in Deutschland frei bewegen konnte.

Nordrhein-Westfalen war einer der Hauptaufenthaltsorte des Attentäters Anis Amri. Der als islamistischer Gefährder eingestufte Tunesier hielt sich Jäger zufolge seit Februar 2016 aber überwiegend in Berlin auf.

Amri wurde vier Tage später bei einer Polizeikontrolle in Mailand erschossen.