Medienbericht: Autobombe explodiert vor Gerichtsgebäude in der türkischen Küstenstadt Izmir

In der Nähe eines Gerichtsgebäudes in der türkischen Stadt Izmir hat es eine Explosion gegeben. Das berichten türkische Medien.

İzmir'de 'canlı bomba' saldırısı, bir çok yaralı var / foto DHA pic.twitter.com/293VCIiIfG — sefa r (@sefasr) 5. Januar 2017

Dieses Video soll den Ort der Explosion zeigen:

Wie der Fernsehsender "CNN Türk" berichtet, soll eine Autobombe auf dem Parkplatz explodiert sein, der für Anwälte und Richter reserviert ist:

BREAKING First reports indicate a car bomb attack in front of car park reserved for prosecutors and judges in #Izmir courthouse. pic.twitter.com/jhxrtRjKoD — CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) January 5, 2017

Desweiteren soll es zu Schießereien zwischen Angreifern und Polizisten gekommen sein. Laut der türkischen Zeitung "Hürriyet" soll es drei Verletzte geben.

MORE: Two militants reportedly clashed with police, one killed after #İzmir car bomb attack - @HDNER — Conflict News (@Conflicts) January 5, 2017

#BREAKING: At least three wounded in car bomb attack in Turkey’s İzmir https://t.co/8E1J353AwT pic.twitter.com/pjfq1GWFjq — Hürriyet Daily News (@HDNER) 5. Januar 2017

+++ In Kürze mehr +++