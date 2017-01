Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als in der Dach-WG wieder mal der Kühlschrank unbefugt leer gefuttert wurde, macht Elli Easy und Tobias dafür verantwortlich. Da sie nichts von dem sexuellen Übergriff auf KayC weiß, kommt ihre figurbewusste Vegetarier-Cousine für Elli nicht einmal in Betracht. Während KayC vor Paco vorgibt, den Übergriff bestens verarbeitet zu haben, ahnt sie nicht, dass Ringo ihr eine Falle stellen will.

Das ging daneben - die schönsten Versprecher aus "Köln 50667" sehen Sie bei Clipfish

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Sophia muss Francesco klarmachen, dass Manu nicht mehr in ihrem Laden arbeiten wird. Da Francesco aber darauf beharrt, Manu wieder einzustellen, muss Sophia ihrem Vater erklären, was zwischen ihr und Manu vorgefallen ist. Elli lernt auf ihrer Rückreise von Amerika am Gepäckband einen süßen Jungen kennen und klaut ihm aus dem gemeinsamen Taxikofferraum seinen Koffer. Damit kann sie so tun, als ob sie die Koffer verwechselt hätte.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Aylin kehrt überraschend aus England zurück. Sie hofft, dass sich die Wogen inzwischen geglättet haben, wird jedoch eines Besseren belehrt. Alessia zuliebe begleitet Alina sie zu einem Wellness-Tag. Als sich Alina aus Langeweile danebenbenimmt, kommt es zum Streit.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ronny macht sich nach dem Silvester-Kuss Hoffnungen auf Michelle und will sie daher mit einem romantischen Frühstück überraschen. Alles läuft nach Plan - bis Ronny geschockt feststellen muss, dass Michelle nicht an ihm interessiert ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Till besteht vor Katrin darauf, den LKW allein zu klauen, damit die geladene Kleidung nicht im Brennofen, sondern bei den Obdachlosen landet. Als Tills Handicap zum Problem wird, springt Katrin ein und fährt den LKW. Die Aktion gelingt und schweißt Katrin und Till noch enger zusammen. Doch das Ganze hat ein Nachspiel.