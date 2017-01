"Big Countdown" im Live-Stream: "Die größten Idole der 90er" online sehen - Video

"Big Countdown: Die größten Idole der 90er" im Live-Stream sehen - so geht's

Annemarie Carpendale erinnert an Menschen, die das Jahrzehnt geprägt haben

Im Video erklären wir euch, wie ihr Prosieben im Live-Stream sehen könnt

"Big Countdown" im Live-Stream: "Die größten Idole der 90er" kehren am Donnerstagabend auf die Bildschirme der Nation zurück. Annemarie Carpendale erinnert in dem aktuellen "Big Countdown" an die 50 unvergessenen Stars eines Jahrzehnts.

Da sind Ashley und Mary-Kate Olsen, die als Serien-Nesthäkchen in "Full House" verzückten. Stefan Raab stieg in diesen Jahren zum deutschen Fernsehunterhalter auf und Wolfgang Petry singt "Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n".

So seht ihr den "Big Countdown" im Live-Stream



Annemarie Carpendale präsentiert in "Big Countdown" die Idole der 90er. Credit: Reuters

Prosieben zeigt den Countdown mit den 50 Idolen der 90er am Donnerstag ab 20.15 Uhr - auch im Live-Stream. Diesen könnt ihr mit euren mobilen Endgeräten kostenlos abrufen, indem ihr die "Prosieben"-App nutzt. Auch auf der Sender-Homepage findet ihr einen Live-Stream. Dieses Angebot ist jedoch an ein "7TV"-Abo gebunden.

Eine Alternative gibt's für Premium-Abonnenten von Magine TV und TV Spielfilm live bei ihren Anbietern. Dort könnt ihr Prosieben ohne weitere Kosten online sein. Die beiden Anbieter sind Kooperationspartner der Huffington Post.

(hawe)