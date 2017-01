Biathlon-Weltcup im Live-Stream: Sprint der Herren online sehen - Video

Der erste Biathlon-Weltcup 2017 steht an

Der Franzose Martin Fourcade als Favorit, die deutschen Sportler wollen aber auch aus Podium

Im Video erklären wir euch, wie ihr das Programm des ZDF im Live-Stream sehen könnt

Biathlon im Live-Stream heißt es am Donnerstagnachmittag. Zum Auftakt des ersten Weltcups des neuen Jahres in Oberhof gilt Martin Fourcade als Favorit - doch seine Konkurrenten wollen in endlich wieder bezwingen.

"Es ist schwer. Aber wir werden darum kämpfen, einen Athleten aufs Podium zu bringen und ihm mit jedem Wettkampf ein bisschen stärker auf die Pelle zu rücken", sagte der deutschen Bundestrainer Mark Kirchner vor dem Sprint am Donnerstag um 14.15 Uhr.

Das sind die deutschen Biathleten

Kirchner setzt vor allem auf seine wiedererstarkte Nummer eins Simon Schempp. "Er ist mit einem guten Ergebnis in die Weihnachtspause gegangen und konnte sich auch auf Schalke Selbstvertrauen holen", sagte der Trainer.

Schempp hatte gemeinsam mit Vanessa Hinz Ende Dezember das Biathlon-Spektakel auf Schalke gewonnen und dabei vor allem mit starken Schießleistungen überzeugt. "Ich bin gesund über die Weihnachtspause gekommen und fühle mich gut. Ich will wieder angreifen", sagte der 28-Jährige, der als 44. ins Rennen geht.

Erster des deutschen Sextetts ist Florian Graf mit Startnummer zehn, Arnd Peiffer startet als 16., Erik Lesser als 40. und Benedikt Doll als 57. Das Team von Kirchner komplettiert Matthias Bischl als 92.

Der fünfmalige Weltcup-Gesamtsieger Fourcade hat die Startnummer 23. Der Franzose gewann bisher sieben der acht Einzelrennen, davon die letzten fünf nacheinander. Im Vorjahr war der Weltcup in Oberhof wegen Schneemangels ausgefallen.

Biathlon im Live-Stream sehen - so geht's

Zwei Sender sind beim 10-Kilometer-Sprint vor Ort. Das ist zum einen das ZDF. Im Rahmen von "Sport Extra" berichtet der Sender ab 14 Uhr darüber - auch im Live-Stream. Diesen findet ihr auf der Homepage des Senders, aber auch bei unseren Kooperationspartnern, Magine TV und TV Spielfilm live.

Zum anderen ist der Free-TV-Sender Eurosport in Oberhof. Die Übertragung beginnt um 14 Uhr,auch im Live-Stream, diesen könnt ihr jedoch nur im Rahmen eines Abos abrufen.