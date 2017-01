Amber Head behauptet: So will Johnny Depp sie bestrafen

Amber Heard (30, "And Soon the Darkness") dauert die Scheidung von Johnny Depp (53, "Lone Ranger") zu lange. Sie behauptet, dass er sie damit bestrafen will. "Ich will mein Leben zurück. Ich will jetzt geschieden sein", soll sie gesagt haben. Das berichtet das US-Entertainment-Magazin "ET", das sich auf gerichtliche Dokumente zur Scheidung der beiden Hollywoodstars bezieht. Demnach wurde sich bereits darauf geeinigt, dass Depp seiner Ex umgerechnet 6,7 Millionen Euro zahlt. Doch das war Amber offenbar nicht genug. Sie soll vor Gericht mehr verlangt haben.

Amber und Johnny lernten sich bei den Dreharbeiten zu "The Rum Diary" (2012) kennen. 2014 verlobten sie sich; ein Jahr danach folgte die Traumhochzeit in der Karibik. Im Mai letzten Jahres wurde bekannt, dass Heard die Scheidung eingereicht hat.

Wenn Sie gerne Filme mit Amber Heard sehen, können Sie hier den Film "Drive Angry" mit ihr bestellen