Alicia Keys: So verbringt sie gerade Zeit mit ihrem Mann

Alicia Keys (35, "Here") scheint die sonst so trübe Zeit nach Silvester in vollen Zügen zu genießen. Auf Twitter postete sie nämlich ein gemeinsames Foto mit Ehemann Swizz Beatz (38, "On To The Next One") auf einer Yacht im Urlaub. Das Bild zeigt die beiden, wie sie mit Sonnenbrille und Hut bekleidet glücklich in die Sonne blicken. Dazu postete die Sängerin einfach nur zwei Herzchen-Smileys und den Namen ihres Mannes. Seit Herbst 2008 sind sie liiert, zwei Jahre später folgte die Hochzeit. Im Oktober 2010 desselben Jahres kam ihr erstes gemeinsames Kind, Egypt Daoud Dean (6), zur Welt.

