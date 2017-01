US-Schauspieler Woody Harrelson (55, "Larry Flynt - Die nackte Wahrheit") könnte erneut in die Rolle des Ausbilders für eine Film-Kultfigur schlüpfen. Denn wie das Branchenmagazin "Variety.com" meldet, soll der gebürtige Texaner für das "Han Solo"-Spin-off im Gespräch sein. In diesem "Star Wars"-Prequel, das vor dem ursprünglich ersten Teil, "Star Wars: A New Hope" (1977), angesiedelt ist, soll Harrelson in die Rolle des Mentors von Han Solo schlüpfen. Eine Bestätigung steht allerdings noch aus.

Bereits bestätigt sind dagegen Alden Ehrenreich (27, "Blue Jasmine") als Han Solo, jener Rolle, mit der Harrison Ford (74, "Star Wars: Das Erwachen der Macht") weltberühmt wurde. Donald Glover (33, "30 Rock") wird dessen Freund Lando Calrissian spielen. Ebenfalls mit im Cast ist die Britin Emilia Clarke (30, "Game of Thrones"). Details zu ihrer Rolle gibt es allerdings noch nicht.

Das "Han Solo"-Spin-off, in dem es auch ein Wiedersehen mit der fiktionalen Figur Chewbacca geben wird, soll 2018 in den Kinos anlaufen.