Vierschanzentournee im Live-Stream: Bergisel-Springen in Innsbruck online sehen - Video

Das Bergisel-Springen in Innsbruck startet um 14 Uhr

Eisenbichler als Hoffnungsträger, Freud bricht Tour krank ab

Im Video erklären wir euch, wie ihr Das Erste kostenlos im Live-Stream sehen könnt

Vierschanzentournee im Live-Stream: Am Mittwoch wird am berühmten Bergisel in Innsbruck gesprungen. Die Wetterprognosen könnten besser sein: Wintereinbruch und Sturmböen werden erwartet.

Die deutsche Tournee-Hoffnung ist Markus Eisenbichler. Der bisherige Gesamt-Vierte der Vierschanzentournee sprang in der Qualifikation auf 130 Meter. Nun will er Wind und Wetter trotzen.

Auch Andreas Wellinger macht mit seinem neunten Quali-Platz Hoffnungen. "Das war wieder ein richtiger Schritt, es geht nach vorne", meinte der 21-Jährige.

Richard Freitag kämpft gegen eine Formschwäche. Severin Freud, der nach seiner Operation im Sommer bereits die vergangenen Tage hinter den Erwartungen zurückbleibt, ist wegen eines grippalen Infekts aus Tirol abgereist.

Im Kampf um die Gesamtwertung gilt der Fokus den beiden letzten Startern am Mittwoch. Der österreichische Quali-Sieger Stefan Kraft (134,5 Meter) und der Gesamtführende Kamil Stoch aus Polen, der die Qualifikation erneut ausgelassen hatte, treffen im direkten Duell aufeinander.

Die Vierschanzentournee im Live-Stream sehen - so geht's



Markus Eisenbichler ist Deutschlands große Hoffnung beim Bergisel-Springen. Credits: Reuters

Das Bergisel-Springen in Innsbruck startet um 14 Uhr. Die Berichterstattung beginnt bereits um 13.45 Uhr - und zwar im Ersten und auf Eurosport 1.

Beide Sender bieten ihre Übertragung aus Österreich auch im Live-Stream an:

Ihr könnt auch bei unseren Kooperationspartnern Magine TV und TV Spielfilm live die Sender im Internet schauen.

