Üble Masche: Wenn du das an deinem Auto siehst, musst du ganz vorsichtig sein

Seit Kurzem verfolgen Diebe offenbar eine neue Masche. Sie klauen ihren Opfern in wenigen Sekunden das Auto - mit einem perfiden Trick. (auch oben im Video)

Die neueste Masche der Autodiebe läuft wie folgt ab: Du stellst dein Auto beispielsweise vor dem Kino ab und kommst nach ein paar Stunden zurück. Nachdem du deine Tasche im Kofferraum verstaut ist, steigst du ein und startest das Auto.

Dann bemerkst du, dass unter deinen Scheibenwischern ein Geldschein steckt. Das hört sich im ersten Moment nicht schlecht an, doch das ist nur eine fiese Methode, um dein Auto zu stehlen.

Der Schein ist so platziert, dass du aussteigen musst, um ihn zu nehmen. Genau in dem Moment, in dem du aussteigst, um den Schein zu nehmen, stürmt ein Dieb los. Er steigt in dein Auto und fährt dann mit dem Wagen los. Wenn es dumm läuft, überfährt er dich dabei auch noch.

Eine junge Amerikanerin wurde Opfer dieser Masche

Die Amerikanerin Kyri Viehmann wurde Opfer eines solchen Betrügers. Wie sie auf Facebook schrieb, war sie gerade auf dem Heimweg, als sie den Geldschein unter ihrem Scheibenwischer bemerkte. Sie hielt an, stieg aus und nahm den Geldschein.

Auf der Banknote stand: “Ha, du dachtest der wäre echt oder?”Die Frau hatte Glück, da sie den Schein erst auf der Fahrt bemerkte. Der Dieb war nicht mehr in der Nähe des Autos und konnte es dadurch auch nicht klauen.

Das hätte jedoch auch tragisch enden können. Deswegen ist es wichtig, dass ihr den Trick der Diebe kennt.

