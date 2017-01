20:15 Uhr, Das Erste: Spuren der Rache (2), Thriller

Nur knapp können Frank Hennings (Heiner Lauterbach) und Yasmin (Maya Lauterbach) dem Blutbad im Haus ihres Vaters entkommen. Schnell wird klar, dass sie niemandem vertrauen können und nirgends sicher sind. Ihre Gesichter werden über das marokkanische Fernsehen verbreitet und sie werden nicht nur von der dortigen Polizei gesucht, sondern auch vom deutschen Bundesnachrichtendienst. Yasmin weiß, dass sie nur überleben kann, wenn sie die Hilfe des Mannes annimmt, der ihren Vater ermorden wollte. Für das junge Mädchen eine Zerreißprobe.

20:15 Uhr, RTL: Deutschland sucht den Superstar, Castingshow

Auch 2017 gibt es keine Grenzen bei "DSDS". Jede Musikrichtung ist willkommen. Ob Rocker, Schlager-, Punk- oder Opernsänger, Rapper oder Musical-Darsteller, ob jung oder alt - in Deutschlands verrücktester Musikshow ist jeder herzlich willkommen, der Talent und das besondere Etwas hat. In den ersten Shows lernen die Zuschauer die ganze Bandbreite der Bewerber kennen. Die besten 33 Sängerinnen und Sänger dürfen sich dann beim Auslands-Recall - diesmal in Dubai - beweisen. In der Jury sind neben Dieter Bohlen (62) auch Schlagerstar Michelle (44), Scooter-Frontman H.P. Baxxter (52) und die Neue, You-Tube Star Shirin David (21).

20:15 Uhr, ZDF: Die Lebenden und die Toten (2) - Ein Taunuskrimi, Krimi

Noch immer jagen Oliver von Bodenstein (Tim Bergmann), Pia Kirchhoff (Felicitas Woll) und Kai Ostermann (Michael Schenk), den "Taunus-Sniper". Sie finden heraus, dass nicht die Erschossenen, sondern ihre Angehörigen die eigentlichen Opfer sind. Die Ermittler dringen immer tiefer ein in ein kompliziertes Geflecht aus Schuld und Rache - und kommen Schritt für Schritt einem Medizinskandal auf die Spur.

20:15 Uhr, ProSieben: Limitless, Dramaserie

Der erfolglose Musiker Brian Finch (Jake McDorman) lässt sich von seinem Jugendfreund Eli überzeugen, NZT auszuprobieren. Die geheimnisvolle Droge vergrößert seine Hirnkapazität, mit atemberaubenden Folgen: Dank der unscheinbaren Pille wird Brian zum blitzschnellen Superhirn. Als der Rausch zu Ende ist, will er Eli um Nachschub bitten. Doch der Freund liegt erschossen in seinem schicken Apartment - und Brian steht unter Mordverdacht. Gejagt vom FBI macht er sich auf die Suche nach dem wahren Täter...

20:15 Uhr, arte: König von Deutschland, Komödie

Thomas' (Olli Dittrich) Ehe mit Sabine (Veronica Ferres) folgt nur noch dem Alltagstrott, und auch sein pubertierender Sohn bereitet ihm zunehmend Kopfschmerzen. Überraschend wird er dann auch noch arbeitslos. Als ihm der charismatische Stefan Schmidt (Wanja Mues) einen neuen Job anbietet, ist Thomas' Meinung plötzlich zu allem und jedem gefragt: von der Biermarke über seine Lieblingsmusik bis hin zu seinen politischen Ansichten. Er wird misstrauisch und findet heraus, warum er auf einmal so wichtig ist...