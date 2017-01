Das ist Trumps irre Theorie, wer hinter den Hackangriffen auf Clinton steckte

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat seine Zweifel an Geheimdienstinformationen bekräftigt, wonach Russland hinter den Hackerangriffen auf Computer der Demokraten steckt.

Der Republikaner berief sich dabei auf Aussagen von Julian Assange, Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks:

"Julian Assange hat gesagt, 'dass ein 14-Jähriger Podesta gehackt haben könnte' - warum war der DNC so nachlässig? Er hat auch gesagt, dass die Russen ihm nicht die Informationen gegeben haben", schrieb Trump am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter.

Das DNC ist die nationale Organisation der Demokratischen Partei in den USA, dass insbesondere während des Wahlkampfes Fundraising betreibt und die politischen Positionen der Gesamtpartei darstellt.

Julian Assange said "a 14 year old could have hacked Podesta" - why was DNC so careless? Also said Russians did not give him the info!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. Januar 2017