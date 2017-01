Tennis im Live-Stream: ATP-Turnier in Doha - Achtelfinale online sehen - so geht's

Achtelfinale im ATP-Turnier in Doha

Wir erklären euch, wie ihr das ATP-Turnier in Doha im Live-Stream sehen könnt

Tennis im Live-Stream: Am Mittwoch steht in Doha, der Hauptstadt von Katar, das Achtelfinale des ATp-Turniers an. Der fünfte Turniertag beginnt um 13.30 Uhr deutscher Zeit. Auch für Philipp Kohlschreiber. Der Deutsche steht aktuell auch Platz 32 in der Weltrangliste und muss gegen Nicolas Almagro aus Spanien ran.

Sein Kollege Dustin Brown bestreitet das vierte Centre-Court-Spiel des Tages gegen Jo-Wilfried Tsonga aus Frankreich. Zuvor steht der Österreicher Gerald Metzler auf dem Platz. Sein Gegner ist der Weltranglisten-Erste Andy Murray aus Großbritannien.

Er zog am Dienstag mit einem 6:0, 7:6 (7:2) über den Franzosen Jérémy Chardy ins Achtelfinale ein. Für den Olympiasieger war es jahresübergreifend schon der 25. Erfolg in Serie.

Anfang November hatte Murray seinen Rivalen Novak Djokovic als Nummer eins der Welt abgelöst und dann auch bei den ATP Finals in London im Endspiel gegen den Serben gewonnen. Der zweimalige Wimbledonsieger soll in diesem Jahr für seine herausragenden sportlichen Erfolge von Königin Elizabeth II. geadelt werden.

ATP-Turnier in Doha: So seht ihr das Achtelfinale im Live-Stream

Eurosport könnt ihr natürlich auch im Live-Stream sehen. Diesen findet ihr zum Beispiel auf der Homepage des Senders. Um den Live-Stream nutzen zu können, benötigt ihr ein Abo.

Auch über Streaming-Dienste wie Magine TV und TV Spielfilm live könnt ihr als Premium-Abonnenten die Übertragungen von Eurosport 1 online sehen. Beide Anbieter sind Kooperationspartner der Huffington Post.

Mit dpa-Material