Geburtstag, Ostern, Weihnachten: Viele Familien kommen nur an den wichtigen Feiertagen zusammen. Aber vielleicht solltet ihr das ändern, denn Forscher haben nun herausgefunden, warum ein enger Familienzusammenhalt besonders für die Großeltern gesund ist.

Längeres Leben dank Enkelkinder

Das internationale Forscherteam der Universität Basel, der Edith Cowan University, der University of Western Australia, der Humboldt-Universität zu Berlin und des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin untersuchte bestehende Daten von 500 Personen im Alter zwischen 70 und 103 Jahren aus der sogenannten Berliner Altersstudie von 1990 bis 2009. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift "Evolution and Human Behavior" veröffentlicht.

Dabei wurden die Daten unterteilt in Großeltern, die sich gelegentlich um ihre Enkelkinder kümmerten, und solche, die dies nicht taten. Das Ergebnis der Studie: Die Hälfte der Großeltern, die sich nicht um die Enkel kümmerte, starb innerhalb von fünf Jahren.

Bei den Großeltern, die zumindest gelegentlich ihre Enkelkinder betreuten, war nach 10 Jahren noch die Hälfte am Leben. Von der Untersuchung wurden intensive Betreuungen, wie Vormundschaften ausgeschlossen.

Soziales Engagement zahlt sich aus

Außerdem wurde untersucht, ob es einen Unterschied gibt zwischen kinderlosen, älteren Menschen, die andere Personen auch außerhalb der eigenen Familie unterstützen und kinderlosen Personen, die sich nicht engagieren.

Auch hier wurde festgestellt, dass Menschen ohne Kinder und Enkel statistisch etwa sieben Jahre länger leben, wenn sie sich um ihre Mitmenschen kümmern. Dagegen lebten diejenigen, die sich nicht engagierten, nur noch etwa vier weitere Jahre.

Keine Formel für ein langes Leben

Die Wissenschaftler betonen jedoch, dass man das "sich um andere kümmern“ nicht als Formel für ein langes Leben verstehen soll. Denn zu viel des Guten kann zu Stress führen, der sich wiederum negativ auf die Lebenserwartung auswirkt. Das bestätigen vorangegangene Studien.

Wenn ihr also die Möglichkeit habt, die Kinder ab und zu bei Oma und Opa abzugeben, um ein bisschen Zweisamkeit mit euerem Partner zu genießen, tut ihr nicht nur euch selbst etwas Gutes.

