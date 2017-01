Sind Ivanka Trump und die Obamas bald Nachbarn?

Ivanka Trump (35) und die Obamas könnten bald Nachbarn sein! Das berichten zumindest verschiedene US-Medien. Demnach soll Ivanka mit Mann und Kindern nur zwei Blocks vom neuen Haus der Obamas entfernt in ein neues Zuhause ziehen. Der Stadtteil Kalorama im Nordwesten von Washington D.C. könnte damit zum Wohnsitz der beiden berühmtesten Familien des Landes werden.

Bereits im November wurde bekannt, dass Barack Obama (55) nach seiner Amtszeit in ein Anwesen im gefragten Viertel Kalorama ziehen wird. Von Ivanka Trump hingegen gab es noch keine offizielle Bestätigung. Jedoch gibt es seit der gewonnenen Wahl von Donald Trump (70) Spekulationen, dass seine älteste Tochter ihm in die US-Hauptstadt folgen wird.

Damit hätte der zukünftige US-Präsident wenigstens einen Teil seiner Familie in der Nähe. Ehefrau Melania (46) will mit dem gemeinsamen Sohn Barron (46) bis zum Ende des Schuljahres noch in New York City wohnen bleiben. Ins Weiße Haus muss Donald Trump am 20. Januar, dem Tag seiner Vereidigung, also vorerst alleine ziehen.