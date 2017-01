Cathy Hummels schwanger? Das sagt sie zu den wiederkehrenden Spekulationen

Eigentlich ist es ein Dementi, doch irgendwie macht es die ganze Sache noch spannender: Anders als die regelmäßig wiederkehrenden Gerüchte besagen, ist Model Cathy Hummels (28) nicht schwanger. Dass weite Kleidung immer neue Meldungen über möglichen Nachwuchs auslöst, findet die Ehefrau von Fußball-Weltmeister Mats Hummels (28) "schon ein bisschen absurd", wie sie im Interview mit dem Magazin "Gala" zugibt. Irgendwann habe sie sich sogar einen Spaß daraus gemacht und mit Absicht weite Kleider angezogen.

Obwohl ihr natürlich bewusst ist, dass das Thema Nachwuchs bei ihr und ihrem Mann auch für Nicht-Familienmitglieder spannend ist, sagt sie: "Ich lasse mich da von niemandem unter Druck setzen." Dass sie irgendwann eine Familie mit Kind sein wollen, haben beide schon in anderen Interviews erklärt. Und wenn es dann soweit ist, erfahren es die Fans via Social Media sowieso als erstes? Pustekuchen! "Dann werde ich es bestimmt nicht sofort an die große Glocke hängen", so Cathy Hummels.

"Ich habe zugenommen"

Und weil nicht nur weite Pullis Anlass zur Spekulation geben, erklärt Cathy Hummels im Interview gleich auch noch, was es mit dem dann und wann leicht gewölbten Bäuchlein auf sich hat: "Ich habe ein paar Kilo zugenommen und finde es überhaupt nicht schlimm. Es gab sicher eine Zeit, in der mich das gestört hätte", aber heute sei das zum Glück nicht mehr so.

Vielmehr habe sie sich abgewöhnt, sich ständig mit anderen zu vergleichen. Und auch ganz generell denke sie demnach einfach nicht mehr so viel über ihr Gewicht nach. Diese "innere Gelassenheit" komme "vermutlich vom Yoga", mutmaßt Hummels, die sich vor einiger Zeit tatsächlich häufig mit Magerwahn-Vorwürfe konfrontiert sah. Ihr Verhältnis zum Essen hat sich offenbar wirklich entspannt: "Ich habe angefangen, in der Küche neue Dinge auszuprobieren", mittlerweile backe sie sogar...