Ich habe alle 7 Kontinente bereist - diese 10 Orte solltet ihr unbedingt noch dieses Jahr besuchen

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei Refinery29

Im letzten Jahr kündigte ich kurzerhand meinen Job bei einem Reisemagazin und machte mich selbstständig. Ich hatte keine Ahnung, wohin mich dieser Schritt führen würde.

Im Laufe des Jahres konnte ich alle 7 Kontinente bereisen und habe ein paar der abgelegensten Orte dieser Welt gesehen. Vom Schwimmen mit Schwertwalen in British Columbia bis hin zu rasanten Motorradfahrten durch die Straßen von Ho-Chi-Minh-Stadt.

Etwas, das ich bei jeder Reise versucht habe, ganz bewusst wahrzunehmen, war die Fähigkeit, mich klein zu fühlen und meine Umgebung Überhand nehmen und auf mich wirken zu lassen. Ich wollte Teil des Geschehens werden und die Kulisse in den Vordergrund bringen.

Reisen kann uns alle zu toleranteren, herzlicheren Menschen machen

An jedem Ort, den ich bereise, ganz egal ob isoliert oder hoch frequentiert, möchte ich nicht mehr als eine Statistin sein. Nur so wirkt die Natur des Ortes tatsächlich tief ein und kann bleibenden Eindruck hinterlassen.

Durch die zunehmend angespannten, globalen Verhältnisse, kann es einem schon mal als die angenehmere Variante erscheinen, zu Hause zu bleiben. Alles Unbekannte birgt schließlich auch Risiko und Ungewissheit.

Doch Entdeckungen tun nicht nur dem Horizont gut, sie setzen auch alles andere in Perspektive. Zumal sie auch im Kopf ein Netz schaffen, das man sich sonst keinesfalls empirisch erarbeiten könnte.

Ich glaube fest daran, dass Reisen uns alle zu toleranteren, herzlicheren Menschen machen können – und deshalb stelle ich die Top 10 meiner Reiseziele für das neue Jahr vor. Vielleicht ist ja die ein oder andere inspirierende Idee für erfahrene und angehende Globetrotter dabei.

1. Tennessee, USA

Die Hauptstadt Nashville ist das Herz dieses Südstaats. Am Tennessee River gelegen, ist sie ein perfekter Zwischenstopp auf dem Roadtrip durch die USA. Sie steht für den Blues, echten Rock'n'roll und authentische Countrymusik. Äußerlich besticht die Stadt durch Victorianische Villen des frühen 19. Jahrhunderts.

Mittlerweile ist auch der einst abgehängte Osten der Stadt wieder aufgeblüht und zieht Touristen und Ortsansässige gleichermaßen mit einer pulsierenden Bar- und Restaurantszene. Empfehlen möchte ich das Rolf and Daughters, Husk und das Las Paletas für den kühlen Nachtisch im Sommer.

Zum Shoppen bietet sich das White's Mercantile an, ein Laden, der sich auf lokal gefertigte Produkte konzentriert, ebenso wie der Hey Rooster General Store, in dem traditionelles Südstaatenhandwerk zu finden ist.

Für den Wachmacher zwischendurch sorgt ein Heiß- oder Kaltgetränk im Steadfast Coffee.

2. Göteborg, Schweden

Göteborg sticht in Schweden noch immer etwas heraus, etwa als Stadt der nordischen Bohème, die Heimat schwedischer Innovation, der Denker und Macher. Traditionell ist sie als Hafenstadt und für internationale Marken wie Volvo und Hasselblad bekannt, doch mittlerweile blüht vielerorts eine junge, aufstrebende Gastronomieszene.

Im Stadtpark von Trädgårdsföreningen gibt es außerdem jedes Jahr 4000 Rosen zu begutachten. Wer mit kleinem Budget reist, ist mit einem der zahlreichen Hostels gut bedient, doch auch für Luxusansprüche wird gleichermaßen gesorgt.

Frisch gerösteten Kaffee gibt es im Da Matteo und das beste Gebäck und Brunchmenü gibt es im Café Kringlan. Abends geht es dann weiter für ein feierliches Glas Bubbly in die Champagnebaren Forssén & Öberg.

Auch für Kunst und Kultur wird gesorgt, zum Beispiel im Hasselblad Center des Göteborg Museum of Art, im Artilleriet für Interior oder etwas Shoppinginspiration im Rahmen des ökologischen Jeanshersteller Nudie Jeans. Abends lohnt sich ein Abstecher in den Nefertiti Jazz Club.

3. Casco Viejo, Panama

Die Stadt an der karibischen Küste ist als Ganzes zum Unesco-Weltkulturerbe steckt voller längst vergessen geglaubter Kulturrelikte und Schönheiten aus anderen Jahrhunderten. Die Fassaden sind bunt und warm, stetig hört man ein leises, beruhigendes Rascheln in der Luft.

Casco Viejo steht im starken Kontrast zu Panama Citys wildem, rauhem Alltag und der grobschlächtigen Skyline. Dagegen ist die Küstenaltstadt geradezu ein kurortähnliches Schutzgebiet – und mit ihm das American Trade Hotel. Das pittoreske Gebäude verfügt über 50 Zimmer und beherbergt außerdem den Danilo's Jazz Club, das Dining Room Restaurant und The Lobby Café and Bar.

Im Manolo Caracol gibt es ein hochrangiges 8- bis 12-Gänge-Menü und im Caliope gibt es zusätzlich zur Fine-Dining-Experience noch hochwertige Cocktails umgeben von künstlerischem Ambiente. Abschließend kann man sich nochmal im Tantalo Hotel sehen lassen und wortwörtlich auf dem Dach der Stadt tanzen.

4. Raja Ampat, Indonesien

Für alle Fische, Nixen und Wasserfrauen dürften die Raja Ampat Inseln in Indonesiens West-Papua-Provinz ein wahres Träumchen sein.

Mit dem Reiseunternehmen Travass Life lässt sich die aus 1000 Einzelhügeln bestehende, champignonartige Inselgruppe erforschen. Beim Tauchen entdeckt man einzigartige, noch unangetastete Korallenriffe. Außerdem lassen sich tageweise Pausen auf kleineren, teilweise privaten Inseln machen – perfekt also für Erlebnis-, Kur- und Insel-Hopping-Urlaub in einem.

5. Melbourne, Australien

Melbourne gilt als das Brooklyn Australiens. 2017 wird hier außerdem die Awardzeremonie für die 50 besten Restaurants der Welt abgehalten.

Im März findet zudem das renommierte Melbourne Food and Wine Festival statt. Esstechnisch ist hier dieses Jahr also einiges zu erwarten – perfekt für Foodies mit einem Hang zur Experimentierfreudigkeit (und guten Instas!).

6. Chile

Chile ist das Land der Kontraste: von den Wüsten im Norden bis hin zu den Bergen im Süden und den Wolkenkratzern in der Hauptstadt Santiago. Hier kommt man wunderbar im Hotel Magnolia unter, aber vorher geht es zum Dinner unbedingt ins Bocánariz.

Auch chilenischer Wein will genossen werden: In den Matetic Vineyards lässt sich einer der leckersten Bio-Syrahs trinken.

Im Norden des Landes findet sich weiterhin die Fischerstadt Valparaíso, in der sich unglaublich inspririerende, authentische Street-Art befindet, die sich auch im Rahmen einer geführten Tour entdecken lässt.

7. Azoren, Portugal

Die Azoren sind eine Gruppe von naturbelassenen Inseln, die sich 1.600 Kilometer vom portugiesischen Festland entfernt befinden und im Herzen des Nordatlantik liegen. Grüne Vulkanlandschaften und europäischer Altstadtcharme gehen hier fließend ineinander über – und erklären die zahlreichen Unesco-Weltkulturerbstätten.

Wer mit kleinerem Budget reist, sich aber trotzdem weitläufig bewegen und möglichst viel sehen will, sollte sich an Azores Getaways wenden. Über die Organisation lassen sich extensive Reisen buchen, die Wahlbeobachtungen, Weinverkostungen, Surfstunden auf dem Atlantik und Jeep-Safaris beinhalten.

Sehr zu empfehlen ist außerdem das Furnas Boutique Hotel, das klein, aber fein, und noch dazu an die nahegelegene Thermalquelle von Furnas angebunden ist.

8. Afrikanische Große Seen

Alle Ströme der Region um die Großen Seen treffen sich im Ostafrikanischen Graben. Der Viktoriasee, einer der bekanntesten Afrikas, ist der zweitgrößte Süßwassersee der Welt.

Mit Volcanoes Safaris kann man Ökotourismus während einer Safari durch Uganda und Ruanda live erleben, die einen unter Umständen sogar zu einem der wenigen übrigen Silberrücken führen.

9. Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam

Die meisten Einwohner nennen Ho-Chi-Minh-Stadt einfach "Saigon". Ein Name, der sehr viel magischer anmutet und dem Zauber der Stadt tatsächlich gerecht wird. Mit Bevölkerungszahlen von über 8 Millionen gehört ein buntes Straßenchaos einfach zur Stadtkulisse. Wolkenkratzer reihen sich neben kleinen Essensständen nahtlos ein.

Das einzige Kriterium, das bei der Reisebuchung beachtet werden sollte, ist der Zeitraum: Trockenzeit ist von Dezember bis April! In dieser Zeit lässt man sich am besten entlang des Saigon nieder, etwa in der Villa Sông Saigon oder etwas innerstädtischer im The Alcove Library Hotel. Die Geschichte und Architektur der Stadt lässt sich außerdem wunderbar detailliert im Kriegshistorischen Museum aufarbeiten.

10. Norwegen

Norwegen, und eigentlich so ziemlich jede nordische Insel, bieten das Beste für das Auge gieriger Fotografen. Die Landschaften sind so einzigartig, wie sie einnehmend schön sind.

Norwegens Lofoten-Inselgruppe beispielsweise ist nicht nur für ihren frischen Fisch berühmt, sondern auch für das atemberaubende Licht, das sich in der ganzen Pracht der Inseln und des Meeres widerspiegelt.

(lk)