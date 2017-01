"Vicoria's Secret"-Model Skriver: So lässt sich die Welt am besten erkunden

"Es gibt keinen besseren Weg, die Welt zu erkunden, als mit Freunden."

Das dänische "Victoria's Secret"-Model Josephine Skriver (23) reist aktuell durch Italien. Mit dabei in Florenz, Rom und Co. sind ihre Freundinnen, wie eines ihrer neuesten Instagram-Fotos zeigt. Darauf zu sehen: Vier lachende Frauen, Arm in Arm und warm angezogen, vor einer mit Lichterketten verzierten Altstadtgasse in der Region Cinque Terre.

There is no better way to see the world than seeing it with friends. Ein von Josephine Skriver (@josephineskriver) gepostetes Foto am 3. Jan 2017 um 8:43 Uhr

