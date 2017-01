Michael Bublé: "Ich möchte mich über mein Vatersein definieren"

"Ich möchte mich über mein Vatersein definieren."

Der kanadische Jazzsänger Michael Bublé (41, "It's a Beautiful Day") hat seine Prioritäten zugunsten der Familie verschoben, wie er im Interview mit dem Magazin "Brigitte Woman" erklärt. Zwar liebe er es, Musik zu machen, aber das sei sein Job und "nicht das, was Michael Bublé ausmacht", so der zweifache Vater. Wie ernst es ihm damit ist, bewies er, als im Herbst 2016 bei seinem dreijährigen Sohn Noah Krebs diagnostiziert wurde. Obwohl sein neues Album, "Nobody but me", gerade erschienen war, sagten er und seine Frau Luisana Lopilato (29) sofort sämtliche beruflichen Termine ab.

