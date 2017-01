"Ich habe die Dunkelheit gesehen!": Ex-Piratenpolitiker schockt mit wirren Tweets

Der Sozialdemokrat und Ex-Pirat Christopher Lauer polarisiert. Er hatte der Kölner Polizei vorgeworfen, sie hätte bei ihrem Einsatz in der Silvesternacht auf "racial profiling" gesetzt - also Menschen schlicht aufgrund ihrer Hautfarbe genauer kontrolliert.

Bei Twitter gab es viel Zuspruch für Lauer – jedoch auch mindestens genau so viel Gegenwind. Lauer platzte angesichts der Kritik am Dienstagabend der Kragen. Er feuerte eine Abfolge von Tweets in Großbuchstaben hinaus - und manche davon klingen besorgniserregend wirr.

"Ich habe die Dunkelheit gesehen! Sie rief meinen Namen", schreibt er in einem. Lauer erinnerte dabei an den Fall des Berliner Piratenabgeordneten Gerwald Claus-Brunner, der im September letzten Jahres einen Bekannten tötete, diesen in einer Sackkarre durch Berlin schon und sich wenige Tage später selbst das Leben nahm.

Bei Twitter trendet derweil der Hashtag "#SchnapsForLauer", mit dem Twitter-Nutzer Solidarität mit dem Politiker bekunden, der im Herbst letzten Jahres seinen Wechsel in die SPD bekanntgab.

