Janet Jackson im Baby-Glück! Wie ein Sprecher der US-Sängerin bestätigte, ist die 50-Jährige zum ersten Mal Mutter geworden. Demnach kam ihr Sohn am 3. Januar zur Welt und heißt Eissa Al Mana. Sein Vater ist Wissam Al Mana (42), mit dem die Sängerin seit 2012 in dritter Ehe verheiratet ist. Seinen eigenen Geburtstag feierte der aus Doha, Katar, stammende Geschäftsmann übrigens auch gerade erst am 1. Januar. Für ihn ist es ebenfalls das erste Kind.

Wie "People.com" weiter meldet, soll die Künstlerin aus dem berühmten Jackson-Clan eine "stressfreie und gesunde Geburt" gehabt haben und sich nun "gut versorgt ausruhen".

Erste Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft kursierten seit dem Frühjahr 2016, nachdem Janet Jackson ihre Welt-Tournee überraschend unterbrochen hatte. Die Begründung damals: "Mein Mann und ich planen unsere Familie", richtete sie sich persönlich an die Fans. Im Oktober veröffentlichte sie dann ein Babybauch-Foto mit dem Kommentar: "Wir danken Gott für seinen Segen."

Janet Jackson ist die jüngste Schwester des verstorbenen Superstars Michael Jackson (1958-2009) und selbst erfolgreiche Sängerin.