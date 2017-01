Im Wahlkampf waren sie noch verbitterte Konkurrenten. Trotzdem plant Hillary Clinton (69) gemeinsam mit ihrem Mann Bill (70) die Feier zur Amtseinführung von Donald Trump (70) zu besuchen. Das geht unter anderem aus einem Bericht des "New York Magazine" hervor. Demnach werden die Clintons am 20. Januar in Washington D.C. sein, um die Vereidigung von Trump als 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika live vor Ort mitzuerleben.

Kurz zuvor wurde bekannt, dass auch die Ex-Präsidenten Jimmy Carter (92) und George W. Bush (70) an der Zeremonie teilnehmen werden. Bushs Vater, George H.W. (92), wird hingegen nicht zu den Feierlichkeiten kommen. Als Grund wurde in einem Statement auf sein Alter verwiesen. Die Clintons hatten in den vergangenen Wochen viel darüber diskutiert, ob sie an dem Event teilnehmen sollen oder nicht. Aus Respekt vor der amerikanischen Demokratie und aus einem gewissen Pflichtbewusstsein heraus, hätten sie sich dann jedoch dafür entschieden, wie zwei namentlich nicht genannte Quellen dem Magazin berichteten.

