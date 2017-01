Seit sechs Monaten sucht die Polizei diesen Sexualtäter – wer kennt ihn?

Wer kennt diesen Sexualtäter? Der bislang Unbekannte soll sich an einer 19-jährigen Essenerin vergangen haben. Bereits am 22. Juli kam es zu dem Vorfall, der sich in der Wohnung der jungen Frau in Essen zugetragen haben soll.

Immer noch kein Fahndungserfolg

Obwohl die Polizei sofort die Ermittlungen einleitete, konnte die Identität des Mannes noch nicht geklärt werden. Um den Täter doch noch zu finden, veröffentlichte die zuständige Dienststelle nun Bilder des Mannes.

Wer ihn erkennt, soll die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201- 8290 kontaktieren.

(lp)