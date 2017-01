"Deutschland sucht den Superstar": Das ist neu bei "DSDS"

Und es läuft und läuft und läuft: Auch 2017 sucht RTL wieder Deutschlands neuen "Superstar". Am heutigen Mittwoch startet die Castingshow in die 14. Staffel. Was ist neu, und was bleibt beim Alten? Die wichtigsten Fakten im Überblick:

Der Fahrplan

Die 14. Staffel startet am Mittwoch, 4. Januar 2017, um 20.15 Uhr. Die ersten Folgen zu den Castings werden jeweils samstags und mittwochs um 20.15 Uhr gezeigt. Ab dem 28. Januar wird "DSDS" immer samstags um 20.15 Uhr laufen. Ab 4. März wird der Auslands-Recall in Dubai ausgestrahlt, ab dem 8. April die Live-Mottoshows aus Köln. Am 6. Mai findet dann das Finale statt. Moderiert wird "Deutschland sucht den Superstar" auch in diesem Jahr wieder von Oliver Geissen (47).

Die Jury

Neben Chef-Juror Dieter Bohlen (62) kehren auch Scooter-Frontmann H.P. Baxxter (52, "Hyper, Hyper") und Schlagerstar Michelle (44, "Ich würd' es wieder tun") wieder in die "DSDS"-Jury zurück. Neu dabei ist Shirin David (21). Der YouTube-Star ersetzt Schlagerstar Vanessa Mai (24, "Ohne dich"), die 2015 die Kandidaten bewertete. "Natürlich bin ich aufgeregt, aber ich freue mich riesig", schwärmt der Neuzugang. "Ich bin vor allem dankbar, dass ich die Chance habe, neue Gesangstalente ein Stück auf ihrem Weg begleiten zu können. Es wird definitiv eine Herausforderung sein, denn das Ganze ist sehr neu für mich, aber ich bin bereit!"

"No Limits": Das Motto bleibt gleich

Auch 2017 hält "DSDS" an dem Motto "No Limits" fest. Jede Musikrichtung ist willkommen. Ob Rocker, Rapper, Schlager- oder Opernsänger, Punker oder Musical-Darsteller, ob jung oder alt - jeder, der Talent und das besondere Etwas hat, ist willkommen.

Der Recall

Der Auslands-Recall findet dieses Mal in Dubai statt. Hier kämpfen die besten 33 Talente um den Einzug in die Mottoshows. Die Kandidaten versuchen hier, die Jury mit Gesang und Performance zu überzeugen. Die Entscheidung über die besten Kandidaten, die in der ersten Liveshow antreten dürfen, fällt auf dem Helipad des Burj Al Arab, einem der teuersten Hotels der Welt.

Die Mottoshows

2017 feiern die Mottoshows ihr Comeback. In den Live-Shows müssen die Kandidaten in den unterschiedlichsten musikalischen Themen ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen. Ab der ersten Show bestimmen wieder allein die Zuschauer per Telefon- und SMS-Voting, welche Kandidaten eine Runde weiter sind. Das Voting wird im Anschluss der Show live gesendet.

Das "DSDS"-Finale

Im großen Live-Finale von "DSDS" werden die allerbesten Kandidaten dieser Staffel mehrere Songs mit aufwendigen Inszenierungen singen und performen. Die Zuschauer entscheiden dann per Telefon- und SMS-Voting, wer Deutschlands neuer "Superstar" wird, einen Plattenvertrag mit Universal Music bekommt und 500.000 Euro gewinnt.

