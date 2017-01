Ob sich Neu-Single Elyas M'Barek mit diesem Facebook-Post selbst einen Gefallen getan hat? Der Schauspieler rief am Dienstag seine Fans dazu auf, beim Jupiter Award in der Kategorie "Film National" für seine Komödie "Willkommen bei den Hartmanns" (2016) abzustimmen. Das alleine wäre natürlich noch kein Problem. Doch M'Barek versprach: "Ihr kriegt auch alle ein Bussi!" Welcher weibliche Fan will sich das schon entgehen lassen?

Laut den Kommentaren unter M'Bareks Post wohl nur die Wenigsten. "Ich nehm Dich beim Wort... wobei, es sollte schon ein richtiger Kuss sein", fordert eine Userin. Eine andere schreibt: "Erledigt! Schon alleine wegen des Bussis." Mit seinem Aufruf will M'Barek übrigens den Regisseur von "Willkommen bei den Hartmanns", Simon Verhoeven (44), unterstützen, damit dieser mit dem Jupiter Award "im Regal ein wenig angeben" kann.

Elyas M'Barek ist wieder Single! Bei Clipfish erfahren Sie weitere Hintergründe

Verliehen wird der Fernsehpreis dann am 29. März in Berlin. Wir sind jetzt schon gespannt, auf die Flut an Bussi-Bildern von und mit Elyas M'Barek...