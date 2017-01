2017 liegt vor uns. 12 Monate Zeit, um endlich mal die Dinge zu tun, die wirklich wichtig sind. Abgesehen von den individuellen Vorsätzen kommen hier fünf Ziele, die sich jeder auf seine Jahres-To-Do-Liste schreiben kann.

Ein Smartphone-freies Wochenende einlegen

Keine Vorsätze: Warum sich Pop-Star Taylor Swift gar nichts vornimmt, erfahren Sie in diesem Video

Ein Wochenende komplett ohne Facebook, WhatsApp und Instagram verbringen, ein Wochenende ohne Smartphone! Das klingt hart, ist aber machbar. Vor zehn Jahren ging es ja auch wunderbar ohne. Und wer Sie unbedingt erreichen will, muss eben ganz altmodisch zum Telefon greifen. So gesehen ist das Smartphone-Detox sogar eine kleine Zeitreise - und die wird Ihnen sicher guttun.

Einen Brief schreiben

Und was soll man mit der ganzen Smartphone-freien Zeit dann anstellen? Wie wäre es mal wieder einen Brief zu schreiben. Mittlerweile landet außer Rechnungen und Werbeprospekten ja nicht mehr viel im Postkasten. Dabei freut sich doch wirklich jeder über ein paar handgeschriebene Zeilen. Als Alternative zählen auch Postkarten.

Sich einen Wunsch erfüllen

Egal ob es diese wunderschöne Handtasche ist, eine Fahrt im Ferrari oder die lang ersehnte Fernreise - erfüllen Sie sich dieses Jahr doch einfach mal einen Herzenswunsch. Und zwar ganz ohne schlechtes Gewissen!

Spenden

Nachdem sie sich selbst etwas Gutes getan haben, vergessen Sie nicht, auch an andere zu denken. Ganz einfach geht das in Form einer Spende. Dabei geht es nicht nur um Geld. Jeder kann etwas spenden, seien es alte Klamotten, Bücher, Lebensmittel oder einfach nur Zeit. Auch Kranken kann man helfen, indem man Blut spendet oder zum Beispiel vorsorglich einen Organspende-Ausweis ausfüllt.

Den Sommer so richtig genießen

Man sagt es jedes Jahr: "Diesen Sommer koste ich so richtig aus". Nur leider kommt doch immer wieder was dazwischen. Aber 2017 wird anders! Damit es wirklich der Sommer ihres Lebens wird, gibt es eine einfache Strategie: Machen Sie sich eine To-Do-Liste. Sie wollen Campen gehen, mit Freunden grillen oder endlich mal Nacktbaden? Schreiben sie es auf. Sobald es warm genug ist, wird dann jeder Punkt abgearbeitet - und zwar ganz egal, wie das Wetter ist.

Wählen gehen

In Deutschland steht 2017 die nächste Bundestagswahl an. Gerade jetzt, wo die politische Situation nicht gerade einfach ist, sollte jeder berechtigte Bürger wählen gehen. Denn nur so funktioniert Demokratie. Sobald das Datum (voraussichtlich ist es Ende September) feststeht, den Tag also dick im Kalender markieren.