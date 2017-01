Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute und Till müssen befürchten, dass mit ihrem Baby etwas nicht stimmt. Um dem Verdacht nachzugehen, erklärt Ute sich sogar zu einer Fruchtwasseruntersuchung bereit. Till bemüht sich, Ute in ihrer Verzweiflung der starke Halt zu sein, den sie nun braucht. Er gibt sich zuversichtlich, dass alles in Ordnung sein wird. Doch in einer ruhigen Minute zeigt sich auch seine Angst.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Jule ist ziemlich enttäuscht, als Marc morgens verschwunden ist, aber sofort besänftigt, als er etwas verspätet doch noch zu ihrer Geburtstagsfeier auftaucht. Mel wacht ziemlich gerädert und noch immer bedrückt von ihrem Streit mit Dennis in der Wache auf. Es kostet sie Überwindung, Marcs Rat zu folgen und zu Jules Geburtstagsparty zu gehen.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Paula bemerkt am Abreisetag in die Flitterwochen, dass ihre Flugangst immer schlimmer wird. Um Basti die Laune nicht zu verderben, versucht sie heimlich, die Angst zu bekämpfen. Nina sagt Miri für eine geplante Babymarkt-Shoppingtour ab. Wiederwillig lässt sich Miri darauf ein, dass Schmidti und Krätze sie stattdessen begleiten.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Christoph unterstützt Vanessas Wunsch, wieder arbeiten zu gehen. Doch beide werden durch Richard ausgebremst, der Christoph in der Firma braucht und Vanessa rät, lieber ihre Zeit mit Henry auszukosten. Vanessa muss sich fragen, ob ihr Vater vielleicht doch Recht hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin schiebt die Gedanken an Tills Krankheit tapfer beiseite und will weiterhin jeden Moment genießen. Zwar kann sie die Krankheit nicht ausblenden, doch Till lässt sich nicht unterkriegen und plant mit Feuereifer eine neue Spendenaktion. Katrin unterstützt ihn, wo sie kann - und gerät unmittelbar in ein Abenteuer.