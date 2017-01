So ganz kann und will man es noch immer nicht glauben. Als sei der plötzliche Tod von "Star Wars"-Heldin Carrie Fisher mit gerade einmal 60 Jahren nicht tragisch genug, erhielt ihr Ableben wenig später fast schon eine surreale Note. Denn nur einen Tag nach der Horrormeldung verstarb auch Fishers Mutter Debbie Reynolds im Alter von 84 Jahren. Am morgigen Donnerstag findet in Los Angeles nun das gemeinsame Begräbnis statt, wie die US-Seite "The Hollywood Reporter" in Erfahrung gebracht haben will.

Doch beide Frauen, die fast ihr gesamtes Leben im Rampenlicht verbrachten - Fisher war bei "Star Wars: A New Hope" gerade einmal 19 Jahre alt, Reynolds feierte ihr Filmdebüt 1950 mit 18 Jahren - werden im ganz engen Familienkreis verabschiedet. Das hat die Seite angeblich von einem Vertrauten erfahren haben. Ob es im Nachhinein dennoch eine öffentliche Trauerfeier für die beiden Hollywood-Schauspielerinnen geben wird, sei demnach noch nicht geklärt. Genug Menschen, die Prinzessin Leia Organa und ihrer Mutter die letzte Ehre erweisen wollen, gibt es definitiv.

