Amanda Peet zeigt Casual Chic

Zur Premiere der zwölften Staffel von "It's Always Sunny in Philadelphia" und der dritten Staffel von "Man Seeking Woman" erschien Amanda Peet (44, "So was wie Liebe") Casual Chic. Passend zur kalten Jahreszeit entschied sie sich für ein Keypiece des Winters: Die Schauspielerin trug einen weißen Strickpullover mit aufgesetzter Fransen-Bordüre in V-Form. Dazu kombinierte sie eine schwarze, bis zu den Knöcheln hochgekrempelte Jeans und einen etwas über knielangen, schwarzen Mantel.

Die Schwarz-Weiß-Kombination komplettierte die US-Amerikanerin mit ebenfalls schwarz-weiß gemusterten, mit einer Schleife verzierten Pumps. Peet verzichtete auf jegliche Accessoires und hielt auch Haare und Make-up schlicht. Lediglich ihre Lippen betonte sie mit einem knalligen Rotton.

