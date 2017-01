"15 Dinge, die Sie über Sex wissen müssen" im Live-Stream: Sat.1-Doku online sehen - Video

"15 Dinge, die Sie über Sex wissen müssen" im Live-Stream (Symbolbild) | B2M Productions via Getty Images

"15 Dinge, die Sie über Sex wissen müssen" online sehen

In der Sex-Doku spricht Paula Lambert, die Expertin von Sixx, über die schönste Nebensache

Im Video erklären wir euch, wie ihr Sat.1 im Live-Stream sehen könnt

"15 Dinge, die Sie über Sex wissen müssen" im Live-Stream : Die Sex-Expertin Paula Lambert spricht in der Sat.1-Doku am Mittwoch über die schönsten Nebensache der Welt.

Laut einer Erhebung von Statista braucht ein deutsches Pärchen nur 17,6 Minuten für ihre Spiele im Bett. Doch es gibt mehr als nur nackte Zahlen in der Doku, verspricht Sat.1. So stellt "15 Dinge, die Sie über Sex wissen müssen" auch eine Hightech-Matratze vor, mit denen man Fremdgehern auf die Spur kommen könnte.

Und auch Antworten auf Fragen, die ihr euch vielleicht nie gestellt habt, werden laut dem Sender beantwortet: Welche deutschen Promis haben den größten Sexappeal? Was hat es mit dem Quietsche-Enten-Vibrator auf sich? Und warum ist Sex auch im hohen Alter noch ein Lebenselixier?

"15 Dinge, die Sie über Sex wissen müssen" im Live-Stream sehen - so geht's

Sat.1 zeigt am Mittwoch die Doku "15 Dinge, die Sie über Sex wissen müssen" ab 20.15 Uhr auch im Live-Stream. Diesen könnt ihr auf euren Smartphones und Tablets kostenlos abrufen, wenn ihr die App "Sat.1" nutzt. Für Computer-Nutzer gibt es auf der Homepage von Sat.1 einen Live-Stream. Dafür braucht ihr jedoch ein "7TV"-Abo.

Premium-Abonnenten von Streaming-Plattformen können auch über Magine TV und TV Spielfilm live den Sat.1-Stream abrufen. Diese beide Anbieter sind Kooperationspartner der Huffington Post.

Nach der Ausstrahlung stellt der Sender seine Dokus in der Regel in seiner Mediathek zum kostenlosen Abruf bereit. So wohl auch jene über die Sex-Fakten.

