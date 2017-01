Zwei Männer stoßen 75-Jährige Treppe hinunter

Auf einer solchen Treppe ist die Attacke in Hamburg passiert (Symbolbild) | tomazl via Getty Images

Die Vorfälle, bei denen Menschen von hinten attackiert werden, reißen auch im neuen Jahr nicht ab.

Am Montagmorgen ging eine 75-Jährige die Treppen vom Bahnsteig des S-Bahnhof Ohlsdorf im Hamburger Norden hinab.

Dabei wurde sie von zwei bislang Unbekannten verfolgt, plötzlich schubste einer der Männer die Frau. Dadurch verlor sie das Gleichgewicht und stürzte auf das Gesäß. Zeitgleich wurde ihr die mitgeführte Handtasche durch den zweiten Täter entrissen, wie die Polizei berichtet.

Nur durch ihr reflexartiges Ergreifen des Geländers gelang es der 75-Jährigen, "einen vermutlich noch wesentlich dramatischeren Sturz zu verhindern", so die Beamten.

Täter sollen zwei Heranwachsende sein

Die Tat erinnert an den Vorfall in Berlin, bei dem ein Mann eine junge Frau brutal von hinten eine Treppe hinunter trat. Ein ähnlicher Fall passierte vor Weihnachten auch in Hamburg und München.

Nun fahndet die Polizei Hamburg fahndet nach den Tätern, das Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Beide sollen etwa 17 bis 18 Jahre alt sein, 170 Meter groß und von schlanker Statur sein. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein.



Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden.