Alarmstufe Rot: In diesen Regionen sorgen Orkanböen heute für Unwetter

Während im Süden neuer Schnee anrückt, wird es im Norden jetzt stürmisch. Orkanböen und orkanartige Böen drohen übers Land zu ziehen. Besonders betroffen sind die Küsten, aber auch in den Mittelgebirgen kann es ungemütlich werden.

Ein Sturmtief aus Skandinavien erreicht am Dienstag den Norden des Landes. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, werden am späten Nachmittag an den Küsten und im höheren Bergland schwere Sturmböen erwartet. Auch in der Nordosthälfte kann es zu starken bis stürmischen Böen kommen.

