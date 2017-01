Sarah Joelle schafft es vielleicht nicht ins Dschungelcamp - dieser Promi soll sie ersetzen - Video

Am 13. Januar startet bei RTL die 11. Staffel des Dschungelcamps

Auch Sarah Joelle Jahnel soll dabei sein - wenn ihr nicht ein wichtiger Eingriff in die Quere kommt

Am 13. Januar ist es wieder so weit: Zum elften Mal verfrachtet der Sender RTL mehr oder weniger prominente Kandidaten ins "Dschungelcamp“ in der australischen Wildnis.

In diesem Jahr soll auch Sarah Joelle Jahnel dabei sein, die wir zuletzt im RTL-Format "Adam sucht Eva“ sehen konnten.

Schon am kommenden Freitag fliegen die Kandidaten nach Australien. Ob die ehemalige DSDS-Kandidatin mit an Bord sein wird, ist jetzt allerdings fraglich. Denn wie die "Bild“-Zeitung erfahren hat, wird sich Sarah Joelle noch in dieser Woche unters Messer legen.

