Rapper Drake: Deshalb ist er der bestgekleidete Mann 2016

Rapper Drake (30, "Worst Behavior") weiß offenbar, was an ihm gut aussieht. Denn vom Männermagazin "GQ" wurde er jetzt zum bestgekleideten Mann aus dem Jahr 2016 ("Best Dressed Man 2016") gewählt. Die Begründung: "Er beweist, dass es möglich ist, in einem Outfit, das eher billig erscheint und vielleicht das Sofa nie verlassen hätte, cool auszusehen."

Der Musiker lässt damit die Schauspieler Eddie Redmayne (34, "Les Misérables") auf Platz zwei und Luke Evans (37, "Die drei Musketiere") auf Platz drei zurück. Sänger Lukas Forchhammer (28, "7 Years") führt hingegen die Liste der am schlechtesten gekleideten Männer an.

