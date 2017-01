Grace Capristo: Sie zeigt sich zu Neujahr ohne Make-up

Immer top gestylt - so präsentiert sich Grace Capristo (26, "One Woman Army") für gewöhnlich auf ihren Social-Media-Kanälen. Doch pünktlich zum Jahreswechsel zeigt sich die Sängerin nun von ihrer natürlichen Seite. Ohne Make-up, mit locker hochgesteckten Haaren und Strick-Pulli strahlt die 26-Jährige in die Kamera.





"Die beste Version von uns selbst"

Musikvideos von Grace Capristo sehen Sie auf Clipfish kostenlos

Doch damit nicht genug, richtet Capristo auch noch eine eindringliche Neujahrsbotschaft an ihre Fans. "Lasst uns 2017 mit einem neuen Ansatz starten und zwar ,Die beste Version von uns selbst zu sein' jeden Tag. Und dazu gehört sich neu zu orientieren, außerhalb der Box zu denken, Risiken einzugehen, Regeln zu brechen, Rebellieren, Nein zu sagen, wenn alle Ja sagen, für das zu kämpfen was man selbst für richtig hält auch wenn man alleine da steht, ehrlich zu uns selbst zu sein. Liebe zu geben, jeden Tag, jede Sekunde, mit jedem Gedanken... und zu all den Menschen die uns wichtig sind. Und einer Person, die wir zwischen all dem, manchmal vergessen. ZU UNS SELBST. Lasst uns stolz auf uns sein und dankbar."

Eine Botschaft, die bei ihren Fans ankommt. "Schöne Worte" oder "Du sprichst einem sehr aus dem Herzen liebe Grace", lauten etwa zwei der vielen Kommentare auf ihrer Facebook-Seite. Auch für ihren Look erntet die Sängerin viel Lob von ihren Anhängern. "Genau so ist sie am schönsten. Ohne dieses ganze Tamtam in der Glitzerwelt", bringt es eine Userin auf den Punkt.